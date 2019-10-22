Üsküdar Belediyesi’nin işten çıkardığı işçiler eylemde: Başkan bizi işe sarhoş gelmekle suçluyor

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin işten çıkardığı işçiler, belediye önünde eylem yaptı. İşçilerden biri, kendilerinin ‘içki içerek işe gelmek’le suçlandığını söyledi.

Fotoğraflar: Sözcü

Sözcü’den Fatma Vurgun’un haberine göre, işten çıkarılan yaklaşık 150 işçinin bir bölümü, bugün belediye önünde toplandı. İşçiler, ‘İşimizi geri istiyoruz’ yazılı pankart açtı.

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Belediyede bir yıl güvenlik görevlisi olarak çalışmasının ardından temizlik işçisi yapılan Mustafa Kasap da eyleme katılanlar arasındaydı.

Mustafa Kasap

Kasap, şunları söyledi: “11 Temmuz’da belediyeye çağırıp iş akdinin feshedildiğini söylediler. Sebebini sorduğumuzda da kimse bize cevap vermiyor. Biz namussuz, şerefsiz değiliz. Biz alınteriyle ekmeğimizi kazanıyoruz. Başkan yardımcısıyla görüşmek için kapısında bekledik. Çıkıp ‘Sizin hiç şansınız yok’ dedi. Nerede adalet, nerede hukuk?

Başkan bizi içki içmekle suçluyor. Sarhoş geliyormuşuz işe. Böyle bir şey olabilir mi? Bizi haksız, hukuk yere işten attılar. Biz AK Partiliyiz. Biz kefenimizi giydik, tankların altına gittik. Sayın cumhurbaşkanımız ‘One minute’ dedi. Havaalanına yürüyerek karşılamaya gittik. Yazık, günahtır haksız hukuksuz yere bizi işten attılar. Emeğimizi, işimizi geri istiyoruz. Bakanlara sesleniyorum. Hani ‘dava’ diyorlar ya, hani dava arkadaşlarımız? Hani il başkanı, ilçe başkanı neredeler? Çekiniyorlar, korkuyorlar. Zaten verdikleri de bir asgari ücret.”