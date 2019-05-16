Usame bin Ladin’in ailesi Sheffield United’a 3 milyon sterlin vermiş

Bu sezon sonunda Premier Lig’e yükselen İngiliz futbol kulübü Sheffield United’ın terör örgütü El Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in ailesinden 3 milyon sterlinlik (23.13 milyon lira) bağış aldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: http://www.viewfromthejohnstreet.com/

Sheffield United’ın yüzde 50’şer hisseye sahip ortakları İngiliz Kevin McCabe ve Suudi Prens Abdullah (üstte sağda) aralarındaki anlaşmazlık ve kontrolün kimde olacağı konusundaki güç kavgası nedeniyle açılan davada ‘kirli çamaşırlar’ ortaya döküldü.

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Davanın dördüncü gününde, Prens Abdullah’ın ‘Delta Projesi’ adı altında verdiği 3 milyon sterlinlik fonun, kulübü Bin Ladin Ailesi’yle ilişkilendirdiğine dair delil sunuldu.

Prens Abdullah’ın avukatları McCabe’nin söz konusu bağışın Bin Ladin Ailesi’nden geldiğini bildiğini savunarak buna kanıt olarak McCabe ve kulübün direktörü Jeremy Tutton arasındaki yazışmayı gösterdi.

McCabe’nin avukatları ise müvekillerinin paranın başka bir kaynaktan geldiğini düşündüğünü öne sürdü.

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Davanın birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

