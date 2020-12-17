Uşak’taki doğalgaz patlamasında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta salı günü meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Cihan Özer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

Kentte, pazartesi ve salı meydana gelen üç patlamada sekiz kişi yaralanmıştı.

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AA’nın haberine göre Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak’ta, bir apartmanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan 65 yaşındaki Cihan Özer, İzmir’de tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Özer’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cihan Özer’in, patlamada yaralanan eşi Fatma Özer Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuş, durumu ağır olan Cihan Özer ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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Balıkesir’deki patlamada dokuz ev hasar gördü

Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesindeki bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda ise dokuz dairede hasar oluştu.

Algın Sokak’ta üç katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlamada ev kullanılamaz hale geldi, çevresindeki sekiz dairede de hasar oluşturdu.

Bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.