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Yaramazlara biraz batar!

Uşak’ta yangın: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti, anne hastaneye kaldırıldı

Uşak’ta çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti, durumu ağır olan anne ise hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Yangın Elmalıdere Mahallesi Çelikhan Sokak’ta tek katlı bir evde çıktı. Aileden haber alamayan çevre sakinleri, evin kapısını kırarak içeri girdiğinde 32 yaşındaki Bülent Yaşar, 26 yaşındaki eşi Yasemin Yaşar, dokuz yaşındaki Muhammet Nurkan, altı yaşındaki Muhammet Furkan ve üç yaşındaki Aişe’yi baygın halde buldu. 

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Sağlık ekibinin kontrolünde Bülent Yaşar ve üç çocuğunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yasemin Yaşar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evdeki incelemede odanın birinde yangın çıktığı, ailenin dumandan zehirlendiği ve yangının kendiliğinden söndüğü tespit edildi.

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