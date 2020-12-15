Uşak’ta iki günde üçüncü patlama: İki kişi yaralandı

Uşak’ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama nedeniyle iki kişi yaralandı. Bu, dün iki farklı sokakta meydana gelen iki doğalgaz patlaması sonrasındaki üçüncü patlama oldu.

Fotoğraf: AA

Dün yarım saat arayla meydana gelen patlamalarda altı kişi yaralanmıştı.

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AA’nın haberine göre Kemal Öz Mahallesi’nde bir apartmanın üçüncü katında patlama meydana geldi. Evde bulunan Cihan ve Fatma Özer çifti yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.