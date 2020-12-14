Uşak’ta iki evde doğalgaz patlaması: Altı kişi yaralandı

Uşak’ta iki evde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu altı kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Atatürk Mahallesi’nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak’taki iki binada doğalgaz kaynaklı patlama oldu.

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Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İkinci Şeker Sokak’ta bulunan binadaki patlamada yaralanan iki kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak’taki binada meydana gelen patlamada yaralanan dört kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.