Uşak’ta esnafa dayak atan AKP’li başkanın koruma polisi ve şoförü açığa alındı 

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Uşak’ta tekel bayii işleten 60 yaşındaki esnaf Mehmet Otur’a meydan dayağı atan AKP’li belediye başkanı Nurullah Cahan’ın koruma polisi ve makam şoförü açığa alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayın ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, Cahan’a küfretmekle suçlanan Otur, “Başkanın elini sıkmam” dediği için darp edildiğini savunmuştu.

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Valilikten yapılan açıklamada, tarafların birbirlerini darp ettikleri ve karşılıklı hakarette bulundukları öne sürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, polis memuru H.U. ve UTAŞ şirketinde görevli makam şoförü S.S.’nin ‘soruşturmanın selameti açısından’ açığa alındığı duyuruldu.