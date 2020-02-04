Uşak’ta çöplükte 20 köpek ölü bulundu

Uşak’ta belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20 köpek ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Banaz Belediyesi’ne ait çöplükte dün akşam saatlerinde parçalanmış 20 sokak köpeği bulundu. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ölü köpeklerden parça alınıp incelenmek üzere İzmir’in Bornova ilçesindeki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Köpeklerin uzun süre önce hayatını kaybettiği ve bu nedenle çürümeye başlayıp bazı uzuvlarının parçalandığı anlaşıldı.

Hayvanseverler ise bazı köpeklerin silahla vurulmuş ve bir kısmının yakılmış olduğunu belirtti.

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Yaşamını kaybeden hayvanlar arasında kendisinin de baktığı köpeklerin olduğunu söyleyen Safiye Acar, sorumluların bir an önce bulunarak gerekli cezai işlemin yapılmasını istediklerini ifade etti.



