Uşak’ta bir kadın kendisini darp eden kocasını balyozla öldürdü

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir kadın, kendisini darp ettiğini öne sürdüğü kocasını kafasına balyozla vurarak öldürdü.
AA’nın haberine göre Derbent köyünde yaşayan üç cocuk babası 41 yaşındaki Y. A., arkadaşlarıyla içki içtikten sonra sabaha karşı eve gitti.
İddiaya göre Y.A. bir süre sonra 38 yaşındaki eşi S. A. ve çocuklarını darp etmeye başladı. Y.A, eline aldığı balyozla da sağa sola vurmaya girişti.
Y.A.’nın dengesini kaybedip düşmesi üzerine S.A. balyozu alıp eşinin kafasına vurdu. Y. A. hayatını kaybederken jandarmayı arayan S. A, eve gelen ekiplere teslim oldu.