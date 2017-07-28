Uşak’ta AKP’li başkanın koruma polisi ve şoföründen esnafa dayak 

Uşak’ın AKP’li belediye başkanı Nurullah Cahan’ın koruma polisi ve makam şoförü, tekel bayii işleten 60 yaşındaki esnaf Mehmet Otur’a meydan dayağı attı.

İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, Cahan’a küfretmekle suçlanan Otur “Başkanın elini sıkmam” dediği için darp edildiğini savundu.

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‘Yerlerde sürüyerek sokağa çıkardılar’

DHA’ya konuşan Otur, olayı şöyle anlattı: “Akşam işyerimde bağlama çalarken, tanımadığım iki kişi gelerek, belediye başkanının düğün salonunda olduğunu, çıkışta esnafla istişare edeceğini söyledi. Ben de ‘Sakın ha arkadaşım, ben tanımadığım, bilmediğim kişiyle görüşmek istemiyorum’ dedim. Biraz terslenip gittiler. Aradan bir saat sonra işyerime başkanın koruması yanında iki kişiyle gelerek, ‘Sen belediye başkanının yanında nasıl bizim onurumuzu ayaklar altında alırsın. Neden başkana küfrettin?’ dedi. ‘Ben neden küfür edecekmişim’ deyince, bana ‘Sen DHKP-C’li misin?’ diyerek kafa attı, denk getiremeyince ben ona kafa attım, ardından da ben polisim diyerek silahını çıkardı. Ardından tekme ve tokatlarla beni işyerimden yerlerde sürüyerek sokağa çıkardılar. Sokakta da şiddetleri bitmedi.”

‘Devletin korumasında darp edildim’

Aldığı darbeler nedeniyle ağzındaki implantı ve protezi kırılan 60 yaşındaki esnaf şunları söyledi: “Boğazımda ve vücudumda çok sayıda darp izi mevcut. Olayın ardından polis ekip otosu geldi. Beni ve diğerlerini aynı ekip otosuna bindirdiler ve ekip otosunda dahi aynı kişilerin saldırısına maruz kaldım. Devletin korumasında, devletin otosunda darp edildim. Karakolda her ikisinden de şikayetçi oldum. Ben karakoldayken de işyerim açık kaldı. İşyerimden neler alındı, neler kayboldu bilmiyorum.”

Belediye: Şiddet uygulanmadı, o saldırdı

Belediyeden yapılan açıklamada ise Otur’un başkan Cahan’ın arkasından ‘ağza alınmayacak küfürler savurduğu’ öne sürüldü.

Koruma polisiyle makam şoförünün Otur’a sözlü uyarıda bulundukları savunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ancak şahıs, hem belediye başkanımıza hem de polis memuruna küfürler etmeye devam ettiği gibi eline aldığı demir sopayla polis memuruna saldırmıştır. Bu saldırı sonucunda görevli memur sağ bacak, omuz ve sağ kolundan yaralanmıştır. Şahsın fiziksel müdahalelerini engellemek için görevli memur, şahsı yere yatırmak zorunda kalmıştır. Bu sırada şahsa yönelik herhangi bir şiddet uygulamamış ve çağırılan polis aracı gelene kadar kaçması engellenerek görevli polislere şahıs teslim edilmiştir.”

‘Terör propagandası yaptı, DHKP-C’li olabilir’

Bununla da yetinilmeyip KOAH hastası olduğu belirtilen 60 yaşındaki esnafın ‘terör propagandası yapmak’la suçlandığı açıklamada “Terör örgütü lehine sloganlar attığı etraftaki kişilerce duyulmuştur. Terör propagandası yapan şahsın, DHKP-C mensubu olabileceği üzerinde duruluyor. Şu an da polis tarafından sorgusu devam ediyor” dendi.