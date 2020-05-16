Uşak’ta, 26 berberin ‘corona’ testi pozitif çıktı

Uşak’ta, 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Fotoğraf: DHA

Yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaförler 11 Mayıs’ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerin çoğunluğu test yaptırdı. Testi pozitif çıkan berberler tedaviye alındı.

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Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.