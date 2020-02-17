‘Usain Bolt’tan hızlı’ sığır koşucusu milli takım elemelerine katılmayı reddetti

Olimpiyat şampiyonu atlet Usain Bolt’la kıyaslanan 28 yaşındaki Hintli sığır yarışçısı, ulusal yarışlara katılması için yapılan daveti reddetti.

Fotoğraf: BBC

BBC’nin haberine göre, Srinivas Gowda, katılımcıların çeltik tarlasında sığırlarla birlikte 142 metre koştuğu Kambala yarışlarında 13.42 saniye ile rekor kırdı. 100 metre dünya rekoru ise 9.58 saniye ile Bolt’un elinde bulunuyor.

Reklam

Elemelere katılamayacağını söyleyen Gowda, “Bacağım sakatlandı ve tüm dikkatim Kambala’da. Ben çeltik tarlalarında sığırlarla koşmaya alışkınım” diye konuştu.

Kambala Akademi’nin kurucu başkanı Prof. Gunapala Kambada, davetin Kambala yarışları için ‘büyük onur’ olduğunu ancak Gowda’nın bu elemelere hemen katılamayacağını belirtti.

Gunapala şunları söyledi: “Sorun şu ki, önümüzdeki üç cumartesi Kambala [yarışları] yapılacak. Bu hiçbir şart altında dönebileceği bir söz değil. O yüzden, aslında teklifi tam olarak reddediyor değiliz, belki ilerki aşamalarda elemelere katılır.”