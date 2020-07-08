Usain Bolt kızının adını açıkladı: Olympia Lightning Bolt bebek!

Usain Bolt mayıs ayında dünyaya gelen bebeğinin fotoğraflarını ve adını paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

Olympia Lightning Bolt bebeğin annesinin kucağında verdiği pozlarla Bolt eşinin doğum gününü kutladı.

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400 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafında altında “Şimdi kızımız Olympia Lightning Bolt ile hayatımızda yeni bir sayfa açtık. Gelecek bize ne getirecek merakla bekliyorum, her zaman bu ailenin kayası olacağım” yazdı.

Bolt’un kızına verdiği isim, soyadı nedeniyle (şimşek çakması anlamına geliyor) kelime oyunu olmasının yanı sıra atletin olimpiyatlardaki altın madalya başarılarına da gönderme yapıyor. Bolt basında sıklıkla şimşek benzetmesi yapılan haberlerle yer almıştı.