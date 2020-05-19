Usain Bolt baba oldu; haberi Jamaika başbakanı Twitter’dan duyurdu

Yüz ve 200 metrede dünya rekorlarının sahibi, Jamaikalı atlet Usain Bolt baba oldu. 33 yaşındaki Bolt’un kız arkadaşı Kasi Bennett’in bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini, Jamaika Başbakanı Andrew Holness açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Holness, atletizm kariyerine 2017’de son verdikten sonra Avustralya Ligi ekiplerinden Central Coast Mariners’ta bir süre antrenman yapan ancak futbol oynama hayalinden vazgeçen Bolt ve Bennett’in bebek sahibi olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

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Başbakan, şu mesajı paylaştı: “Kısa mesafe efsanemiz Usain Bolt ve Kasi Bennett’i tebrik ediyorum. Bir kızları oldu.”

Bolt, Avustralya ekibiyle sahaya çıktığı dostlluk maçlarında iki gol atmış ancak ‘kontrat konusunda’ anlaşamamıştı.