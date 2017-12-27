Ürünleri Türkiye’de de satılan Fransız firmaya ‘bebek sütü’ soruşturması

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Bebekler için ürettiği süt tozunda ‘salmonella mikrobu’ tespit edilen Fransız şirketi Lactalis hakkında soruşturma açıldı. Şirketin ürünleri Fransa’da 30’dan fazla bebekte bağırsak enfeksiyonuna yol açmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Fransa’da savcılık bebek sütünde bağırsak enfeksiyonu ve ishale yol açan ‘salmonella mikrobu’ tespit edilen Lactalis şirketi hakkında ön soruşturma başlattı.

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Fransa’nın en büyük süt endüstrisi şirketi olan Lactalis insan sağlığına zarar vermek ve tüketiciyi yanıltmakla suçlanıyor. Fransa’da 30’dan fazla bebeğin hastalanması üzerine şirket bütün dünyaya ihraç ettiği binlerce ton süt tozunu toplatmak zorunda kalmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık yetkilileri Lactalis’in ‘salmonella’ tehlikesi karşısında kamuoyunu çok geç ve yetersiz bilgilendirdiği şüphesi üzerinde duruyor.

Şirket, Aralık ortalarında Milumel, Picot ve Taranis marka ürünlerini tezgâhlardan indirmişti. Sağlık müdürlüğü ise 1 Aralık’ta Lactalis’i süt ürünlerine mikrop bulaşmış olabileceği hususunda uyarmıştı.

Fransız yetkililerce ağustos ayından bu yana ülkede en az 35 bebeğin ‘salmonella’ya yakalandığı ve bebeklerden 31’ine mikrobun tespit edildiği Lactalis tesislerinde üretilmiş süt tozu verildiği açıklandı. Şirket üretimin durdurulduğunu ve tesisin temizlenip dezenfekte edildiğini duyurdu. Hastalanan bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fransız firma, Türkiye’nin 5 farklı bölgesinde bulunan üretim tesisleriyle süt, ayran, tereyağı, yoğurt, peynir, krema, kaymak, kefir ve tatlı gibi geniş bir ürün yelpazesi olan Ak Gıda’yı 2015 yılında satın almıştı.

Sütçülük endüstrisinin devleri arasında yer alan Lactalis şirketi ürünlerini çoğunlukla Çin, Pakistan ve Britanya’da pazarlıyor.