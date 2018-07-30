Ürünler ‘ithal’, hükümet ‘memnun’: Avrupa’nın en büyük tarım ülkesiyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselterek Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdik” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, 16 Temmuz günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin beşi dışında tüm tarım ürünlerini ithal ettiğini söylemişti.

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AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı, temmuz ayı için ‘AK Parti Dönemi Tarım ve Hayvancılık’ bülteni yayınladı.

Teşkilatlara gönderilen bültende, 2002’den bu yana Türkiye’nin tarım ve hayvancılık hedeflerine ve partinin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Yılmaz’ın değerlendirmelerine yer verildi.

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Yılmaz, sunum yazısında, ‘tarım ve hayvancılıkta 2002’de 36.9 milyar TL olan tarımsal hasılayı 2017 yılında 188.7 milyar TL’ye ulaştırarak Türkiye’yi tarımsal alanda Avrupa’da 4. sıradan 1. sıraya yükselttiklerini ve Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdiklerini’ aktardı.

Yılmaz, şöyle devam etti: “Hükümetlerimiz döneminde bir taraftan tarımda yapısal dönüşümü gerçekleştirirken bir taraftan da çiftçilerimizin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici kararlar aldık. Dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyasına sahip olmanın bilinciyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşmasını kolaylaştırdık.”

Parti olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modelini esas alarak planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Böylece bereketli topraklarımızın verimliliğini potansiyeline ulaştırarak uluslararası rekabet gücümüzü arttıracağız” dedi.