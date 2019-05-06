Urlalılar taş ocağının iptalini kazanlarca keşkek ve davul-zurnayla kutladı

İzmir’in Urla ilçesinde kurulmak istenen taş ocağı için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir’kararının iptal edilmesi, kazanlar dolusu keşkek ve davullu zurnalı eğlenceyle kutlandı.

Fotoğraf: DHA

Balıklıova ile Kadıovacık mahalleleri arasındaki bir tepeye kurulmak istenen taş ocağı için İzmir valiliğince ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmiş, mahalle sakinleri, kararın iptali için İzmir 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

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Zeytinliklere 3 kilometreden daha az mesafede

Mahkeme, bölgede zeytin ağaçlarının bulunduğu sahaların olduğunu ve yapılması planlanan tesisin, zeytinliklere 3 kilometreden daha az mesafede olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi.

İlk olarak Balıklıova Mahallesi’ndeki kadınlar pişi yaparak iptal kararını kutladı. Ardından Kadıovacık Mahallesi sakinleri de meydana kurulan kazanlarda keşkek pişirdi, davullu zurnalı kutlama yaptı. Vatandaşlar mutluluğunu zeybek oynayarak gösterdi.

Mahalle sakinlerinin sevincine ortak olan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, doğaya karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Gelişmeye karşı durmadıklarını, bu tür taş ocaklarının da olabileceğini söyleyen Burak Oğuz şöyle devam etti: “Ama biz bunların doğayı tahrip etmesine karşıyız. Bu tür projelerin daha rantabl, uygun yerlerde olması gerekiyor. Yerel yöneticiler olarak en büyük sorumluluğumuz, bulunduğumuz bölgenin yaşanabilir doğası ile birlikte sonraki nesillere bırakmak. Bu konuda da son derece kararlıyız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Doğamızı koruyacağız.”

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Avukat Şehrazat Mercan, taş ocağı kurulması planlanan bölgenin 3 kilometre yakınında organik zeytin yetiştiriciliği yapıldığını kaydetti. Zeytin yetiştiriciliği yapılan bölgelere ilişkin Danıştay 14’üncü Dairesi’nin kararının bulunduğunu hatırlatan Mercan, şunları söyledi: “Danıştay, ‘Bir yerde zeytinlik varsa artık oraya yeniden ÇED verilmesinin hukuka uyan bir tarafı yok’diyor. Bu gibi hassas yerlerden vazgeçilmesi lazım. Buralar şimdi mahalle oldu, belediye sınırları içinde. Biz şimdiye kadar belediyelerin bu tür mücadelelerin içinde olduğunu çok da göremedik. Bu tür eylemler olursa bazen gelip ‘İyi yaptınız’ falan diyorlar. Bununla yetinmemek lazım. Çünkü tarım alanlarımız gittikçe daralıyor. Doğamız gittikçe tahrip oluyor.”

Muhtar: Nasıl cüret ediyorlar?

Kadıovacık Mahallesi Muhtar Azası Sebahattin Günay, çevreyi korumak için mücadele verirken, bir şirketin gelip mahallelerine taş ocağı kurmak istediğini belirtti. Günay, şunları söyledi: “Burada oturan insanlara sormadan böyle bir şey yapmaları çok kötü. Kanunlara da aykırı. Burada zeytinlikler var, portakal ve mandalina ağaçları var. Bu kadar temiz bir ortamı bozmaya nasıl cüret ediyorlar. Güzel doğayı katletmek istiyorlar. Onlar da bir ihtiyaç ama her yerin bir özelliği var ve buraların bozulmaması gerekiyor. Hurmamız var, bamyamız var. Türkiye’nin en iyi bamyası. Bunun üzerine bamya bulamazsınız. Bu doğayı bozmasınlar.”

Mahalle sakinleri, daha sonra pişirdikleri keşkeği, mahalleye gelenlere ikram etti.