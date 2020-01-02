Urla’da kayyım meclis oturumunu iptal etti; CHP grubu halka açık toplanacak

İzmir’de Urla belediyesine kayyım atanan Urla Kaymakamı Önder Can’ın, belediye meclisi toplantısını yapmayacağı belirtildi.
CHP yönetimi, tepki olarak Urla Belediye Meclisi grup toplantısını partinin önemli isimlerinin de katılımıyla halka açık yapma kararı aldı.
CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ‘FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Toplantının Urla’daki Esopark’ta cuma günü saat 16:00’da yapılacağı öğrenildi. Toplantıya CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılması bekleniyor.