Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 22:16’da ve 6.85 km derinliğinde olduğunu açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 22:16’da ve 6.85 km derinliğinde olduğunu açıkladı.
İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91’e yükseldi. Yaralananların sayısı 994.
Rapora göre Şiban’ın ağır yaralanmasına, Turgut’un da ölmesine neden olay şey helikopterden atılmaları değil, Van İl Jandarma Komutanlığı’nda 100-150 tane jandarmanın kaba dayak ve lincine maruz kalmaları.
Depremle ilgili inceleme yapmak üzere İzmir’e giden CHP heyetinden Seyit Torun “Bayraklı Belediyesi, yıkılan üç bina dahil, Bayraklı’da 208 çürük bina tespit edip Çevre Bakanlığı’na bildirmiş. Neden gereği yapılmadı” diye sordu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depreminde yıkılan ve ‘çürük’ olduklarına dair raporu bulunan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarıyla ilgili “Savcılık detaylı şekilde bakacak” dedi. Kurum, daha önceki açıklamasında bu apartmanlarla ilgili ‘riskli bina başvurusu’nun bakanlık kayıtlarında bulunmadığını söylemişti.
İzmir’de depremden 65 saat sonra üç yaşındaki Elif’i kurtaran ekipten Muammer Çelik, “Elif benim parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor” dedi.