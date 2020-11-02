Diken

Yaramazlara biraz batar!

Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 22:16’da ve 6.85 km derinliğinde olduğunu açıkladı.

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Depremde can kaybı 92’ye yükseldi

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Bakan Kurum’dan ‘çürük raporu’ yanıtı: Savcılığımız detaylı bakacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depreminde yıkılan ve ‘çürük’ olduklarına dair raporu bulunan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarıyla ilgili “Savcılık detaylı şekilde bakacak” dedi. Kurum, daha önceki açıklamasında bu apartmanlarla ilgili ‘riskli bina başvurusu’nun bakanlık kayıtlarında bulunmadığını söylemişti.

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