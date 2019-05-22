Urfa’da polisin ateş açtığı araçtaki işçiler: İşçiyiz dedik ama ateşe devam ettiler

Urfa’da polisin açtığı ateşte yaralanan işçiler, “Araçtan inerken bile ateş ettiler. Trafik polisi olmasa hepimizi öldürmüşlerdi” diye konuştu.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Urfa’nın Suruç ilçesinde plakası ‘terör‘ olaylarında kullanılabilecek araçlar listesinde yer aldığı ve ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir minibüse polis tarafından ateş açılmıştı. Altı kişinin yaralandığı minibüsün tarım işçilerini taşıdığı ortaya çıkmıştı.

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Mezopotamya Ajansı’na konuşan işçiler, polise kendilerini tanıtmalarına rağmen tarandıklarını belirtti.

Aracın şoförü olan Numan Tatlı araçta 10 kadın dokuz erkeğin olduğunu kaydederek, saat 04.20 civarında trafik bölge amirliğine geldiğini, amirliğin önünde rutin yol kontrolü olduğunu düşünüp dörtlüleri yakıp kenara çektiğini belirtti.

Aracı kenara çektikten sonra polisin “Araçtan inin” sesini duyduklarını, tam araçtan inecekleri sırada önce havaya ardından da araca doğru ateş edilmeye başlandığını söyledi.

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‘İşçiyiz dedik ama ateş etmeye devam ettiler’

Polis aracı taradığı sırada “Biz tarım işçisiyiz” diye bağırdığını ancak buna rağmen polisin ateş etmeye devam ettiğini ifade eden Tatlı, “Araçtan inerken bile bize ateş etmeye devam ettiler. Yaralananlar olmuştu. Ambulans çağırdım, ambulans geldi. Ama ambulansı bırakmadılar” diye konuştu.

Polisin “Şehidimiz var, konuşmayın” dediğini aktaran Tatlı “Trafik polisi olmasaydı hepimizi öldüreceklerdi. Yaralıları ambulansa bindirdik ve hastaneye gönderdik” dedi.

Tatlı, kendilerine saldıran polisler hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

‘Yardım edeceklerine hakaret ettiler’

Olayda yaralanan Emine Çalışan da, polisin ambulansın gelmesini engellemek istediğini belirterek şunları söyledi: “Bizim de ellerimizi kaldıracak halimiz yoktu. Bize yardımcı olacaklarına üstüne bize hakaret ediyorlardı. Bize ‘Şehitlerimiz var, ondan bizim canımız sıkkın. Ondan size silah sıkmışlar’ diyorlar. Biz ne yapalım biz ekmek davası için gitmişiz, ailemize üç beş kuruş getirmek için biz işimize gidiyoruz devlet bize böyle yapıyor.”

‘Kusura bakmayın psikolojileri bozulmuş’

Yaralı işçilerden Emine Çalışan’ın eşi Ahmet Çalışan ise, olayı duyar duymaz Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne gittiğini, hastanede eşinin yaralı bir vaziyette sedyede yattığını ve yanına gittiğinde ise askerlerin eşinin ifadesini aldığını söyledi.

Olayı sorduğunda orada bulunan polislerden birinin “Ya kusura bakmayın bir polis arkadaşları şehit olmuş diye psikolojileri bozulmuş” dediğini aktardı.

Duruma tepki gösteren Çalışan, “Bu nasıl bir şey nasıl bir devlette yaşıyoruz. 15 tane polis dizilip araca ateş ediyorlar. Tarım işçilerine ateş ediyorlar” dedi.

Çalışan, olayın peşini bırakmayacaklarını da belirtti.