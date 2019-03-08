Urfa’da biri canlı bomba eğitimi almış üç IŞİD’li yakalandı

Urfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan üç IŞİD üyesi yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Jandarma ekipleri devriye görevi sırasında Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan IŞİD mensubu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uyruklu Abdüllatif Eşşemri, Muhammed El Ali ve Suriye uyruklu Hüseyin Ahmed’i yakalayarak gözaltına aldı.

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Üst aramalarında bulunan cep telefonlarında IŞİD’le bağlantılı çok sayıda fotoğraf ve örgütsel doküman bulundu.

Sorguda 24 yaşındaki Abdüllatif Eşşemri’nin Dubai’de polis olarak görev yaptığı ve canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Diğer iki şüphelinin ise IŞİD’in üst düzey mevkilerinde görev yaptığı belirtildi.

Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.