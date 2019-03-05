AKP’li yöneticiye akraba dayağı: Başkan adayı ‘Kendi isteğiyle darp edildi’ dedi!

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AKP’li adayı Abdullah Aksak’ın yeğenleri, ilçe gençlik kolları başkanı Abdulhadi Dakak’ı darp etti. Dakak, Arap olduğu için darp edildiğini söylerken, Aksak ”Kendi isteğiyle darp edildi” dedi.

Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Şanlıurfa Olay’ın haberine göre Aksak’ın yeğenleri ile Dakak arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Aksak’ın iki yeğeni tarafından darp edilen Dakak, hastaneye kaldırıldı. Hastanede darp raporu alan Dadak şikayetçi oldu.

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Hastane çıkışında konuşan Dakak, Arap olduğu için darp edildiğini söyledi:“Olay AKP milletvekilimiz Halil Özşavlı parti seçim büromuza geldiği zaman oldu. Ben yukarı çıkıp vekilimiz ile görüşmek istedim. Ben yukarı çıkmak istediğim zaman Abdullah Aksak’ın yeğenleri merdivende duruyorlardı. Bana sonra yukarı çıkamazsın dediler. Sözlü hakaretlerde bulunup iki yeğeni beni darp etti… Etnik kimliğim Arap olduğumdan dolayı yeni aday Abdullah Aksak beni hiçbir zaman kabul etmedi.”

Aksak ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, saldırı iddiasını yalanladı. Aksak da, Dakak’ın ‘provakatörler aracılığıyla kendi isteğiyle darp edildiğini’ ileri sürdü.

Görsel: AKP

Aksak paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı :“AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak’ın olaydan bir gün sonra kirli ellerin devreye girmesi ile beraber provakatörler aracılığıyla kendi isteğiyle darp edildiği ortaya çıkmıştır. Olaydan bir gün sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde 04 Mart 2019 (bugün) tarihli rapor alındıktan sonra kirli eller ve provakatörler ile beraber ilçede etnik köken üzerinden oy devşirmeye ve nemalanmaya çalışanlar yine yanıldıklarını anlayacaklar.”