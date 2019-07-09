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Yaramazlara biraz batar!

Urfa’da 12 gündür gözaltında olan 15 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesinin evine yapılan baskında annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte ‘terör örgütü üyeliği’ ile ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamalarıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğu, ifadesinin ardından 12’nci günde serbest bırakıldı.

bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, çocuğun dün (8 Temmuz) adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle savcılıkça hakimliğe sevk edildiğini söyledi.

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Baro başkanı, kız çocuğunun daha sonra sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Öncel daha önce yaptığı açıklamada uzun gözaltının ‘keyfi bir tutum’ olduğunu vurgulamış, kız çocuğunun sağlığına ilişkin de ‘kötü muamele görmediğini ancak uyuyamadığı için doktorun kendisine Atarax isimli ilacı yazdığını’ kaydetmişti.

Gizlilik kararı bulunan dosyayla ilgili soruşturma sürüyor.

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