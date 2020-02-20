Üretimi yasaklanan ‘bal benzeri’ ürünlerin satışına yıl sonuna kadar devam

Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Ancak yönetmeliğin yayınlanmasından önce üretilmiş olan ürünler 31 Aralık’a kadar satılmaya devam edecek.

Fotoğraf: Reuters

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Reklam

Yönetmelikle, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin kriterler, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller, aroma vericiler, gıda enzimleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, maksimum kalıntı limitleri ile yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilmesi de yasaklandı.

Reklam

Ancak yönetmeliğin dördüncü bölümünde ‘uyum zorunluluğu’ başlığı altında eklenen geçici maddeye göre bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayını tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.