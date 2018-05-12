Üreticiler tepkili: Fiyatlar ‘kabul edilebilir’ seviyeye gelmezse fıstıklı tatlı yapmayacağız

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Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), fıstık fiyatlarının 210 liraya çıkması nedeniyle fiyatların ‘kabul edilebilir’ seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmediklerini söyledi.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, 2017 yılının başında 60 lira civarında seyreden fıstık fiyatının şu an 210 liraya yükseldiğini belirterek, “Normalde olması gereken fiyat 70-75 liradır. Fiyatlardaki bu fahiş artışın sebebi karaborsacı ve stokçulardır. Üreticiden 60 TL’ye topladığı fıstığı depolayarak, piyasaya azar azar çıkartarak, kademeli yükselterek satmaya başladığı fıstığı Ramazan ayının yaklaşmasıyla 210 liraya çıkarmışlardır. Aradaki bu yüzde 300 karı ceplerine indiren stokçulardır” dedi.

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Karaborsacılar ve stokçuların sektördeki denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından doğan boşluktan yararlandıklarını, son beş gün içinde fıstık fiyatını 150 liradan 210 liraya çıkardıklarını savunan Yıldırım, “Bu durumda en çok zarar görenler ise fıstık üreticisi, fıstığı son ürün olarak satan kuruyemişçi, baklavacılar ve fıstık kullanan diğer sektör mensuplarıdır. Baklava sektörü fıstıktaki fahiş artışa rağmen zam yapmayı düşünmüyor. Fıstık fiyatları kabul edilebilir seviyeye gelinceye kadar fıstıklı ürün yapmayı düşünmüyor” dedi.

Fıstık fiyatlarındaki kontrolsüz fiyat politikalarının önüne geçilmesi için ithalat gümrük vergilerinin düşürülmesi gerektiğini savunan Yıldırım, “İthalatın önünün açılması gerekmektedir. Haksız rekabet, kayıt dışı faaliyetler ve karaborsacılığa yönelik faaliyetler içerisinde olanların tespit edilerek yaptırım uygulanması ve ağır bir şekilde cezalandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

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Karaborsacılar ve stokçuların son 17 aylık haksız kazancının 4 milyar 250 milyon lira olduğunu savunan Yıldırım, çarşamba günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ziyaret edeceklerini söyledi.