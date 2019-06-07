Üretici Rus şirket: S-400’ler iki ay içinde Türkiye’de

Savunma sistemleri üreten Rusya’nın devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in yönetim kurulu başkanı Sergei Chemezov, S-400 füze sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına iki ay içerisinde başlanacağını açıkladı.
Reuters’in haberine göre Chemezov, görevlendirilen Türk personelinin S-400’lerin kullanımı ile ilgili eğitimlerinin de tamamlandığını bildirdi.
Chemezov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400’lerin teslimat sürecinin planlandığı gibi ilerlediğini, ön ödemelerin tamamlandığını ve ilgili kredilerin tedarik edilerek üretimin yapıldığını söyledi.