Üretici firma açıkladı: Olimpiyat yatakları sekse dayanıklı

Japonya’nın ev sahipliğinde yapılacak 2020 Olimpiyatları’na katılacak sporcuların kullanması için mukavvadan yapılan çevre dostu yatakların ‘sekse dayanıklı’ olduğu açıklandı.

Andrew Bogut. (Fotoğraf: Reuters)

Tarihteki en çevre dostu olimpiyatları düzenlemeyi amaçlayan Japonya Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların konaklayacağı olimpiyat köyünde geri dönüştürülebilir mukavvadan yapılan yatak çerçevesi kullandığını duyurmuştu.

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Bu çevreci hareket her ne kadar takdir toplasa da bazı sporcuların akıllarında ‘yatakta uyumak dışında bir aktivite yapılmasına karşı dayanaklı mı’ sorusunu getirdi.

Avustralyalı basketbol oyuncusu Andrew Bogut bu endişesini dile getiren sporcu oldu. Bogurt Twitter hesabından yataklar için şu paylaşımı yaptı: “Harika bir jest, ta ki oyunlar bitip sporculara dağıtılan bin prezervatif kullanılana kadar.”

Bunun üzerine yatak üreticisi firma ürünlerinin 200 kiloya kadar taşıyabildiğini hatırlatıp çökmesi konusunda bir endişe duyulmamsı gerektiğini belirtti.