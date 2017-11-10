‘Üreme’ isteyen Polonya hükümetinden tavsiye: Tavşanlar gibi sevişin

Polonya Sağlık Bakanlığı’nın nüfusu artırmak için hazırlattığı eğitim videosunda çiftlere, “Tavşanlar gibi sevişin” dendi.

BBC Türkçe’nin Times gazetesinden derlediği habere göre bakanlığın Youtube’a koyduğu 30 saniyelik eğitim videosunun başında mutlu bir şekilde marul ve havuç yiyen 10’dan fazla tavşan görülüyor.

Reklam

Dünya Bankası’na göre ülkedeki doğum oranının kadın başına ‘üç çocuk’ olduğu ülkede bu oran, 2015 itibarıyla 1.32’ye düştü ve geçen yıl ilk kez ölenlerin sayısı, doğanları aştı.

Polonya Ulusal Sağlık Programı’nın tavsiyesi ise ‘tavşanlar gibi rahatlamak, sağlıklı yemek, egzersiz ve daha sonra tavşanlar gibi üremek’.

Anlatıcının “Anne-baba olmak istiyorsanız, tavşan örneğini izleyin” dediği videoda piknik yapan bir çift sadece üç saniye görülüyor. Daha sonra kadın erkeğin elini okşuyor ve piknik sepetlerinde de bir tavşan olduğu görülüyor.

Sağlık Bakanlığı, ‘kimseyi rahatsız etmeyecek ve basit gözükmeyecek bir şekilde’ konuyla ilgili farkındalığı artırmak istediğini savundu.

‘Bu ölümcül bir fikir’

Haberde görüşlerine yer verilen Polonya Dil Konseyi’nden Jerzy Bralcyk ise, “Bu ölümcül bir fikir. Çünkü Leh dilinde tavşanlar ile ürüme arasında çok olumsuz bir bağ var” dedi.