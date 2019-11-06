Ürdün’ün antik kenti Ceraş’ta bıçaklı saldırı: Altı yaralı

Ürdün’ün Roma döneminden kalma Ceraş antik kentinde, üç Meksikalı, bir İsviçreli turist, bir rehber ve bir güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Saldırıya uğrayan altı kişi hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Saldırganın, antik kentin etrafındaki tel örgülerden atlayarak önüne çıkana ‘bıçak salladığı’ belirtildi.

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Her yıl binlerce turistin akın ettiği antik kentteki saldırıya şahit olan ABD’li turist Marco Junipero Serra, saldırganın siyah kıyafet giydiğini, yüzünde ise maske olduğunu söyledi.

Turizm gelirlerinin, 21 bin tarihi kalıntı ve kazı alanına ev sahipliği yapan ve ‘güvenli bir ülke’ olarak bilinen Ürdün’ün ekonomisinde önemli bir payı bulunuyor.