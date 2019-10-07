Ürdünlü çocuğa tokat atan kişinin ev hapsine savcılıktan itiraz

Mersin başsavcılığı, Mezitli ilçesinde bir kişinin, Ürdünlü çocuğa tokat atmasının ardından ev hapsiyle serbest bırakılmasına itiraz etti.

Fotoğraf: DHA

Geçen cumartesi günü çocuklar arasında yaşanan tartışma, ailelerin de katılımıyla kavgaya dönmüştü. Nadir K. isimli saldırgan da Ürdünlü A.T.O.A.K.’ya tokat atmış, daha sonra gözaltına alınmıştı. Ancak sulh ceza hakimliği ev hapsiyle adamı serbest bırakmıştı.

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Başsavcılık, hakimliğin kararına itiraz ettiğini duyurdu: “Şüpheli Nadir K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz sonucu ile ilgili daha sonra bilgi verilecektir.”