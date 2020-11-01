Ünye’de, sondaj çalışmasına karşı yaşam nöbeti beşinci gününde

Ordu’nun Ünye ilçesinde halkın, köylerine yapılacak sondaj çalışmasına karşı alanda tuttuğu yaşam nöbeti beşinci gününe girdi.

Fotoğraf: Twitter

Salı günü, jandarma ile çalışmayı başlatmak için bölgeye giden şirket yetkilileri köy halkının tepkisiyle karşılaşmıştı. Jandarma, köylülere biber gazı ile müdahele edip gözaltına almıştı.

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40 sondaj çalışması yapılacak alandaki oturma eylemi ve protestolar beşinci gününe girdi.

Alandan konuşan Ünye Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Yüksel Beşli şunları söyledi: ”Biz toprağın peşindeyiz, suyun peşindeyiz, havamızın peşindeyiz. Herkesin siyasi tercihi kendinedir. Yağmur hepimizin başına ortak yağıyor, güneş hepimize ortak doğuyor, havayı hepimiz ortak soluyoruz. Çalışmaya izin verenler de biz köylüler de aynı havayı soluyoruz. Bu havanın zehirlenmesi kimin işine gelir?”

Alana giden CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral ise, genel merkezle irtibatta olduklarını ve ‘yasal süreç başlatacaklarını’ belirtti.