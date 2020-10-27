Ünye’de maden çalışmasına direnen köylüye biber gazlı müdahale

Ordu’nun Ünye ilçesinde maden sondaj çalışmasına karşı çıkan köylülere biber gazıyla müdahale edildi.
İlçedeki Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar mahallelerinde maden için sondaj yapmak isteyen şirket yetkilileri, yaklaşık bir ay önce köylüler tarafından engelledi.
Ancak bugün sabah saatlerinde şirket yetkililer, ile jandarmalar bölgeye gitti. Burada jandarma ile sondaj alanına gitmek isteyen köylüler arasında arbede çıktı. Köylülere biber gazıyla müdahale edildi.
ANKA Haber Ajansı, gözaltına alınan 10 kişinin daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu. Bazı kişilerin baygınlık geçirdiği müdahalenin ardından sondaj çalışmasına başlandığı bildirildi.