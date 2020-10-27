Ünye’de maden çalışmasına direnen köylüye biber gazlı müdahale

Ordu’nun Ünye ilçesinde maden sondaj çalışmasına karşı çıkan köylülere biber gazıyla müdahale edildi.

Fotoğraf: Twitter

İlçedeki Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar mahallelerinde maden için sondaj yapmak isteyen şirket yetkilileri, yaklaşık bir ay önce köylüler tarafından engelledi.

Reklam

Ancak bugün sabah saatlerinde şirket yetkililer, ile jandarmalar bölgeye gitti. Burada jandarma ile sondaj alanına gitmek isteyen köylüler arasında arbede çıktı. Köylülere biber gazıyla müdahale edildi.

Köylülere biber gazı kullanıldı. Şiddet uygulayarak 2si kadın 8 kişinin gözaltına alındığını sayabildik.

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ#direnünye pic.twitter.com/yAdSKPgrJr — Ünye/Üçpınar Direnişi (@direnucpinar) October 27, 2020

ANKA Haber Ajansı, gözaltına alınan 10 kişinin daha sonra serbest bırakıldığını duyurdu. Bazı kişilerin baygınlık geçirdiği müdahalenin ardından sondaj çalışmasına başlandığı bildirildi.