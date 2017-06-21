‘Unutulmadı’: Boğaziçi öğrencileri ‘kayyım rektör’ Özkan’a sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne aday bile olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Prof. Dr. Mehmed Özkan, üniversitenin mezuniyet töreninde protesto edildi.

​Özkan sahneye çıktığı sırada kürsüye sırtını dönen öğrenciler, alkış ve ıslıklarla üniversite yönetimini protesto etti.

Boğaziçi Üniv. öğrencileri, mezuniyet töreninde Kayyım Mehmed Özkan’ı konuşması sırasında sırtlarını dönerek ve yuhlayarak protesto etti✌️ pic.twitter.com/3FPuQGWuik — FKF-Boğaziçi (@fkfbogazici) June 21, 2017

Öğrenciler ayrıca geçit töreninde KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen’e destek pankartı açtı.

Ne olmuştu?

Barbarosoğlu, 12 Temmuz tarihinde yapılan seçimde, oyların yüzde 86’sını alarak üniversite tarihinin rekorunu kırmıştı. Barbarosoğlu, 403 katılımcının 348’inin oyunu alırken ikinci gelen Prof. Dr.Vedat Akgiray yalnızca 40 oy alabilmişti.

18 Ekim tarihinde ‘Akademik Yıl’ açılış töreninde konuşan Erdoğan, ‘görünüşte demokratik’ olarak tanımladığı rektörlük seçimlerinin üniversitelerde ‘gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları’ artıran bir işleve büründüğünü savunarak şunları söylemişti: “Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç YÖK’ün ve cumhurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır diye düşünüyorum.”

29 Ekim gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan 676 sayılı KHK’yla devlet ve vakıf üniversitelerinde rektörlük seçimleri kaldırılarak, rektör atama yetkisi cumhurbaşkanına verilmişti.

Nitekim Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı atamıştı.

Özkan, mart ayında Barbarosoğlu’yla birlikte, ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza attığı için tutuklanan Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan’ın serbest bırakılması için o dönemki başbakan Ahmet Davutoğlu’yla görüşmüştü.

‘Kayyım rektör’ Özkan, eleştirilere “Özgürlükçü geleneğe sahip çıkacağım” diyerek yanıt vermişti.