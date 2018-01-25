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Yaramazlara biraz batar!

‘Unuttuğu’ Bitcoin hesabında 8 milyon dolar biriken rapçi 50 Cent: Kendimle gurur duyuyorum

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Albümünün satışı için açtığı Bitcoin hesabına dört yıldır dokunmayan ABD’li rapçi 50 Cent, yaklaşık sekiz milyon dolar kazandı.

Fotoğraf: Reuters

2014 yılında ‘Animal Ambition’ albümünün Bitcoin’le de alınmasına da olanak sağlayan 50 Cent, dört yıl boyunca hesabına hiç dokunmadı. O dönem tek bir Bitcoin’in fiyatı 662 dolardı. Şu anda Bitcoin’in değeri yaklaşık 11 bin dolar civarında.

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Yaklaşık sekiz milyon dolar kazanan ABD’li rapçi, birkaç ay önce hesabını ‘hatırlasaydı’ yaklaşık 15 milyon doları kasasına koyacaktı.

Haberi doğrulayan ve “Güney Yakası’ndan bir çocuk için fena değil. Kendimle gurur duyuyorum” diyen 50 Cent, Bitcoin hesabının olduğunu ‘unuttuğunu’ söyledi.

Twitter’dan bir mesaj paylaşan ABD’li rapçi,  “Biraz Bitcoin isteyen var mı? LOL. Sizi sinir edecek ama kusura bakmayın, paraları çantaya dolduruyorum” diye yazdı.

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