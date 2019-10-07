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Yaramazlara biraz batar!

Ünlü yönetmen Luc Besson hakkında cinsel saldırı suçlaması

‘Leon’, ‘Lucy’ ve ‘Beşinci Element’ filmleriyle tanınan Fransız yönetmen Luc Besson hakkında şubat ayında düşürülen cinsel saldırı davası yeniden açıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Channel 24’ün haberine göre savcılar aktris Sand Van Roy’un açtığı davayı şubat ayında delil yetersizliği nedeniyle düşürmüştü.

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Roy’un avukatı Francis Szpiner, cuma günü AFP’ye yaptığı açıklamada Paris’li bir yargıcın yeni iddialar ışığında tecavüz davasının yeniden açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Van Roy, Mayıs 2018’de polise Besson’un kendisine iki yıl boyunca defalarca tecavüz ettiğini ancak kariyerinin zora girebileceği korkusuyla bu konudan daha önce bahsetmediğini söylemişti.

Aktris, yapımcı ve yönetmen Besson tarafından saldırı veya tacize uğradığını söyleyen dokuz kadından biri.

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Besson ise tum suçlamaları ‘hayalperest iddialar’ diyerek reddediyor.

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