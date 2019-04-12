Ünlü yatırımcıdan Albayrak’a tavsiye: Vakit kaybetme, direk IMF’ye git

Gelişmekte olan ülke ekonomileri konusunda uzman ekonomist Timothy Ash, Twitter’dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tavsiye verdi: “Yatırımcı toplantılarıyla vakit kaybetme, doğrudan IMF’ye git.”

Fotoğraf: Reuters

Ash, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Albayrak’ın yerinde olsaydım, Washington’daki yatırımcı toplantılarını iptal eder, S-400 meselesini çözmeye odaklanır, IMF ile oturur yeni IMF programın nasıl şekillendirileceğini netleştirirdim. D.C.’de başka konularla vaktini boşa harcamayın” ifadelerini kullandı.

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If I were Albayrak now, I would cancel all investor meetings in D.C., and focus on trying to sort S400 out and sit down with the IMF to figure out what the shape of a new IMF programme would look like. Don’t waste his time in D.C. on other stuff. https://t.co/rKAoVzDrLg — Timothy Ash (@tashecon) April 12, 2019

Washington’da bulunan ve Albayrak’ın G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için ABD’de olduğunu duyurduğu paylaşımı ‘retweet’ yapan Ash, Türkiye ekonomisi ve izlenmesi gereken politikalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye – Albayrak’ın programı güven vermekte başarısız olunca lira tekrar zayıflama trendine girdi. 2018’den çıkartılması gereken yegane ders varsa, o da Merkez Bankası’nın politika faizini artırarak bu virajı dönmesi gerektiğidir. İstanbul seçimlerinin ve S-400 meselesinin çözülmesi, ve/veya IMF desteği alınmasına ihtiyaç var.

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İstanbul seçimlerindeki durumu ve S-400 konusunu hızla çözmeleri gerekiyor ve bunu yaparlarsa faiz artırımından kaçınabilirler. Ama S-400’ler konusunda yakında bir çözüm görünmüyor gibi. Eğer bu konu çözülmezse Türk lirası birşey yapılmadığı takdirde değer kaybeder.

Şu anda Washington’dayım ve Türkiye’ye ilişkin hissiyat – ABD ilişkileri açısından – çok kasvetli ve endişeli. Fakat S-400’lerin sevkiyatı olması ve Türkiye’ye yatırım uygulanması çekinceler arasında. Fakat haklısın, (Egemen Candır’ın paylaşımına cevaben) tek umut Erdoğan-Trump kimyasının bu gerilimi uçurumun kenarından geri döndürmesi.”

Am in D.C. and mood on Turkey is sombre/worried in terms of relationship with the US. But seems resignation that S400s are delivered and Turkey is sanctioned. Your right though, only hope is Erdogan – Trump personal “chemistry” to pull back from brink. https://t.co/XPvERjAkFr — Timothy Ash (@tashecon) April 12, 2019