Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?

Gelişmekte olan piyasalar konusundaki uzmanlığıyla tanınan ünlü yatırımcı Paul McNamara, Twitter hesabından “Lirada işlem artıyor. Albayrak ağzını mı açtı yine?” yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Lira trading off. Has Albayrak opened his mouth again? Reklam

— Paul McNamara (@M_PaulMcNamara) April 10, 2019

McNamara ayrıca Türk Lirası ve Bulgar Levası paritesi grafiği paylaşıp levanın hızla yükseldiği ana dikkat çekerek “Maliye bakanının hangi anda konuştuğunu grafik üzerinde tespit edebiliyor musunuz?” diye yazdı.

Can you spot where Finance Minister started talking? pic.twitter.com/Y9vhlJfKrC — Paul McNamara (@M_PaulMcNamara) April 10, 2019

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın Türk bankalarındaki sorunlu kredilere (NPL) ilişkin açıklamaları konusunda da bir paylaşım yapan McNamara şu ifadeleri kullandı: “Türk bankaların bildirilen (ve fena halde şüpheli) NPL rasyolarının ‘hayli iyi’ (Bloomberg çevirisi) durumda olduğunu söyledi. Hmmmm.”

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Turkey finance minister says reported (and deeply dubious) bank NPL ratios "Pretty Good" (bloomberg translation). Hmmmm. — Paul McNamara (@M_PaulMcNamara) April 10, 2019

McNamara, reform paketi kapsamında bir Sera A.Ş. kurulmasını da yine terminalinin görüntüsüyle “Ne” sorusuyla paylaştı.

Yine gelişen piyasalar konusunda uzman ekonomist ve yatırımcı Timothy Ash ise Albayrak’ın açıkladığı reform ajandasında bazı başlıkların pozitif olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı: “Albayrak’ın konuşmasından bazı başlıklar reform ajandası açısından iyi fakat çok detay yok. Güvenilirliği ve güveni yeniden inşa etmenin yolu icraat ve detaylardır. Peki bu açıklama yurtiçi yerleşiklere dolarizasyonu durdurmalarını sağlamak için gerekli güveni verebildi mi?”

Turkey – some headline positives from Albayrak in terms of reform agenda, but not much detail. All about delivery and detail to rebuild credibility and confidence. Did this prezzo assure locals enough to stem dollarisation? — Timothy Ash (@tashecon) April 10, 2019

Türk bankalara verilen 28 milyar liralık krediye ilişkin paylaşımında ise Ash “S-400 sorunu ve İstanbul’da oyların yeniden sayılmasının gölgesinde Albayrak’a modu yükseltmesi için zor bir görev verilmişti” diye yazdı.

With the S400 issue and the Istanbul recount issue bubbling away it was a tough ask for Albayrak to lift the mood. https://t.co/Wf72bu4Fif — Timothy Ash (@tashecon) April 10, 2019

Ash, Albayrak’ın açıklamalarına ilişkin yaptığı bir başka paylaşımda ise “Yani, en azından sonunda enerji sektöründeki sorunlu borç problemini kabul ediyorlar” dedi.