Ünlü yatırımcı Buffet, Japon şirketlerden 6 milyar dolarlık hisse aldı

80 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan tanınmış yatırımcı Warren Buffet’ın başında olduğu Berkshire Hathaway, Japonya’nın beş büyük şirketinden yüzde 5 hisse satın aldı.

Fotoğraf: Reuters

Buffet’in 90’ıncı yaş günü olan pazar günü şirketten yapılan açıklamada yaklaşık 12 aylık süre zarfında Itochu Corp Marubeni Corp, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co Ltd ve Sumitomo Corp şirketlerinin hisselerinin satın alındığı bildirildi.

Reklam

Berkshire’ın açıklamasında hisselerin uzun vadede değerlendirilmek için alındığı ve yüzde 9.9 seviyesine kadar alım yapılabileceği ifade edildi.

Hisseler Berkshire’ın sigorta şirketi National Indemnity Co bünyesinde tutuluyor.

Buffet ise açıklamasında “Berkshire Hathaway’in Japonya’nın geleceğinde rol almasından dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Reklam

Buffet “Bu beş büyük şirket dünya çapında birçok ortak girişime sahip ve büyük ihtimalle bu girişimlerin sayısı artacaktır… Umarım gelecekte iki tarafa da fayda sağlayan fırsatlar olur” diye konuştu.

Refinitiv verilerine göre alınan hisselerin cuma günü kapanış fiyatlarına göre piyasa değeri yaklaşık 6.21 milyar dolar.