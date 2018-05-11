Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Tarkan hayranı çıktı: ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’yı tekrara alıp dinledi

Meksika asıllı Amerikalı ünlü şarkıcı Selena Gomez’in Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı.
Gomez, dijital müzik uygulaması Spotify’da en çok dinlediği şarkıları Twitter’dan paylaşınca, ünlü şarkıcının listesinde çok sayıda Tarkan parçası olduğu ortaya çıktı.
Gomez, Tarkan’ın ‘Kış Güneşi’, ‘Ölürüm Sana’, ‘Kuzu Kuzu’, ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’ şarkılarını dinlediği görüldü.
Amerikalı şarkıcı ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’yı ‘tekrara alıp’ dinledi.
Selena Gomez replayed “Yolla” by Tarkan
— Selena Gomez’s Spotify & Apple Music (@SGomezSpotify) May 8, 2018