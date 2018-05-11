Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Tarkan hayranı çıktı: ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’yı tekrara alıp dinledi

AKP’den milletvekili olabilmek için dördüncü kez denemede bulunan şarkıcı İbrahim Tatlıses, adaylık mülakatının ‘süper’ geçtiğini belirterek “Reis ile birlikte yola devam” dedi. Tatlıses, siyasete girmesi durumunda bir planı olup olmadığına dair soruyaysa şu yanıtı verdi: “Planımız yok.”