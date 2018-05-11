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Yaramazlara biraz batar!

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Tarkan hayranı çıktı: ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’yı tekrara alıp dinledi

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Meksika asıllı Amerikalı ünlü şarkıcı Selena Gomez’in Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Gomez, dijital müzik uygulaması Spotify’da en çok dinlediği şarkıları Twitter’dan paylaşınca, ünlü şarkıcının listesinde çok sayıda Tarkan parçası olduğu ortaya çıktı.

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Gomez, Tarkan’ın ‘Kış Güneşi’, ‘Ölürüm Sana’, ‘Kuzu Kuzu’, ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’ şarkılarını dinlediği görüldü.

Amerikalı şarkıcı ‘Şımarık’ ve ‘Yolla’‘tekrara alıp’ dinledi.

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