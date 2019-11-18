Ünlü Rus aktör, cezalandırmak için kızını ellerinden peteğe bağladı

Rus aktör Aleksey Panin, kızını cezalandırmak için ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı. Evde bulunan üçüncü kişinin kayda aldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan aktörün davranışı tepki çekti.

Fotoğraflar: DHA

42 yaşındaki Panin, sosyal medya hesabından kızına evi kirlettiği için bağırdığı ve mutfağa götürüp kemerle ellerinden peteğin borusuna bağladığı görüntüyü paylaştı. Yerel medya görüntüde Panin’in, kızına daha sonra kendisini babaannesinin çözeceğini söylediğini yazdı.

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Aktörün davranışı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken bazı kullanıcılar olayın düzmece olduğu görüşünde.