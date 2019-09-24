Ünlü oyuncu Demi Moore 15 yaşında tecavüze uğradığını açıkladı

ABD’li ünlü oyuncu Demi Moore, 15 yaşındayken bir adamın annesine ödediği 500 dolar karşılığında kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre 56 yaşındaki Hollywood yıldızı “Bana tecavüz ettikten sonra ‘Annen seni bana sattı’ dedi. Hem tecavüze uğramıştım, hem de inanılmaz bir ihanete” diye konuştu.

Reklam

Moore adamın evi terk etmeden önce kendisine “Annen tarafından 500 dolara satılmak nasıl bir his?” diye sorduğunu da söyledi.

Moore annesinin bir alkolik olduğunu ve kendisini daha 18 yaşına gelmeden barlara götürdüğünü de anlattı.

Demi Moore’un annesi 1998 yılında hayatını kaybetmişti.