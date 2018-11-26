Ünlü müzayede evi Sotheby’s duyurdu: Gergedan boynuzundan yapılan eserler satılmayacak

İngiltere merkezli uluslararası müzayede evi Sotheby’s gergedan boynuzundan yapılan ‘sanat eserleri’nin artık satışa sunulmayacağını açıkladı.

Sotheby’s önümüzdeki hafta Hong Kong’da gerçekleştirilecek müzayedede gergedan boynuzlarının kullanıldığı üç adet ‘sanat eseri’ni satışa çıkaracaktı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, çevre örgütlerinin tepkisi yasak kararında etkili oldu. Müzayede evinin Asya yetkilisi Nicolas Chow, “Şirket gelecekte artık gergedan boynuzlu eserler sunmayacak” dedi.

Sotheby’s kararını cumartesi duyururken, bu kararla gergedan boynuzlarını yasaklayan üçüncü müzayede evi oldu. Söz konusu satışları yasaklayan ilk müzayede evi Christie’s olmuştu. Sotheby’s’in kararından iki gün önce benzer bir açıklama da rakibi Bonhams’dan gelmişti.

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Çevre koruma derneklerine göre gergedan boynuzlarına yönelik hafif bir talep artışı dahi türün yok olma riskini beraberinde getirecek.