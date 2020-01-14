Ünlü makyaj YouTuber’ı trans kadın olduğunu açıkladı

Makyaj videolarıyla ünlenen ve 13 milyona yakın takipçisi olan Hollandalı YouTuber Nikkie de Jager trans kadın olduğunu açıkladı.

Nikkie de Jager YouTube’da paylaştığı video ile hikayesini paylaştı.

Kanalı ‘Nikkietutorials’ ile en popüler makyaj YouTuber’larından biri olan Nikkie de Jager, dün paylaştığı bir video ile hayranlarına trans kadın olduğunu açıkladı.

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Lady Gaga ve Jessie J gibi ünlülerle çalışmaları olan Hollandalı YouTuber kozmetik markalarıyla da işbirliği yapıyor.

Şantaj mail’leri aldığını açıkladı

Bir süredir kendisini kimliğini açıklamakla tehdit eden şantaj mailleri aldığını söyleyen Nikkie de Jager bu şantajların açıklamayı kendi istediği şartlarda yapma şansını elinden aldığını söyledi.

“Çocukluğumdan beri hep en büyük destekçim oldu” dediği annesine teşekkür eden Nikkie de Jager, altı yaşından itibaren kendisini kız olarak tanımladığını ve saçını uzatmaya başladığını anlattı.

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Okuldaki bazı arkadaşlarının kendisini anlayamadığını söylese de bu yolculuğunda bütün öğretmenlerinin ona destek olduğunu anlatarak onlara teşekkür etti.

14 yaşında hormon almaya başlayan Nikkie 19 yaşına geldiğinde geçiş sürecinin tamamlandığını söyledi.

Nişanlısı Dylan ile hikayesini paylaştığını ve çiftin kendi mahremiyetlerinde bu konu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bu paylaşımın onu özgürleştirdiğini söyleyen YouTuber “Ben hala Nikkie’yim, değişen bir şey yok. Bana artık güvenemeyeceğinizi hissetmenizi ya da başka gözle bakmanızı istemem” diyerek takipçileriyle endişelerini paylaştı.