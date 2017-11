Ünlü komedyen Louis C.K. cinsel istismar suçlamalarını kabul etti: Pişmanım

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Beş kadın tarafından cinsel istismarla suçlan ABD’li komedyen ve oyuncu Louis C.K. iddiaları kabul ederek sorumsuzca davrandığını söyledi.

New York Times’a konuşan Dana Min Goodman, Julia Wolov, Rebecca Corry ve Abby Schachner isimli dört komedyen ve ismini vermek istemeyen bir diğer kadın, ünlü komedyeni tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürmüştü.

Louis C.K.’in sözcüsü Lewis Kay, suçlamalara yanıt verilmeyeceğini duyurmuştu.

Gelişmeler üzerine bir açıklama yayınlayan Louis C.K. şu ifadeleri kullandı:

“Hikayeler doğru. O zamanlar, yaptığımın doğru olduğunu düşünüyordum, çünkü erkeklik organımı hiçbir kadına sormadan göstermedim ki bu da doğru. Fakat hayatta çok geç de olsa öğrendiğim bir şey var; o da eğer başka birinin üzerinde güç sahibiyseniz, ondan erkeklik organınıza bakmasını istemeniz aslında bir soru değildir. Onlar için zor bir durum. Bu kadınlar üstündeki gücüm bana hayranlıklarından kaynaklanıyordu. Ve ben o gücü sorumsuzca kullandım. Hareketlerimden dolayı pişmanım. Ders çıkarmaya, kaçınmaya çabaladım. Şu anda davranışlarımın sonuçlarının farkındayım.

Kendi çevremde ve onların çevresinde bana duyulan hayranlıktan da istifa ettim. Bu ad onların, hikayelerini paylaşmaktan alıkoydu, niyetlendiklerinde ise zor bir durumda kaldılar. Çünkü bana gıpta edenler ise duymak istemiyordu bu hikayeleri.

Bütün bunları pozisyonumun faydasıyla yaptığımı düşünmedim. Bunun affedilir yanı yok. Kim olduğumla yüzleşmeliyim ki bu onları bıraktığım durumla kıyas bile götürmez. Keşke bana hayrınlıklarını, iyi bir örnek olarak değerlendirip bir komedyen olarak onlara nasihatlerde bulunsaydım.

Pişmanlıkların en kötüsü başkalarına verdiğiniz acıdan duyduğunuz pişmanlıktır. Ve onlara yaşattığım acıyı hayal bile edemiyorum.

Aileme, arkadaşlarıma, çocuklarıma ve annelerine de acı verdim.”

Ünlü komedyen açıklamasını şöyle bitirdi: “Uzun ve talihli kariyerimi, istediğim şeyi söyleyerek geçirdim. Artık bir adım geri atacağım ve uzun bir süre dinleyeceğim.”

50 yaşındaki ABD’li aktörün ‘I Love You, Daddy’ adlı yeni filmi, 17 yaşındaki kızı, pedofil olduğu konuşulan film yapımcısı tarafından istismar edilen bir televizyon yazarıyla ilgili. Yapımcı firma istismar iddiaları üzerine filmin prömiyerini iptal ederek, “İddialarda yer alan davranışlar için tahammülümüz yok. Filmin ne zaman yayınlanacağı hakkında halen karar aşamasındayız” diye açıklama yapmıştı.

HBO da Louis C.K.’nin, 18 Kasım’da yayınlanmaya başlayacak ‘Night of Too Many Stars: America Unites for Autism Programs’da yer almayacağını açıklamıştı.