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Yaramazlara biraz batar!

Ünlü İspanyol opera sanatçısı Domingo’dan ‘cinsel taciz’ özrü

İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo, kendisini cinsel tacizden suçlayan kadınlardan özür dileyerek ‘bütün sorumluluğu’ üstlendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

79 yaşındaki sanatçı, onu suçlayan kadınların bir kısmının ‘kariyerlerinin etkilenmesi kaygısıyla’ bu durumu dillendirmekten neden kaçındığını artık anladığını söyledi.

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Suçlamaların başladığı ağustos ayından itibaren bu konuyu düşündüğünü belirten Domingo, “Her ne kadar niyetim bu değilse de, hiç kimse kendisini bu şekilde hissetmemeli” dedi.

İspanyol sanatçı, klasik müzik dünyasından birkaç kadının cinsel saldırı suçlamaları üstüne kasım ayında New York’taki Metropolitan Opera’da düzenlenecek konserini iptal etmişti.

30’un üstünde şarkıcı, dansçı, müzisyen sahne arkası çalışanı, Domingo’nun son 30 yıldır kadınlara karşı uygunsuz tavırlarına şahit olduklarını ya da bu tavırlara bizzat maruz kaldıklarını söylemişti.

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Domingo ise ilk başta bu suçlamaları reddetmişti.

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