MOBİSAD eski başkanı iki şirketi için konkordato istedi

ALİ ÇİÇEK

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) eski başkanı Murat Dursun, iki şirketi için konkordato istedi.

Mahkeme iki şirket için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri heyeti atadı. Konkordato talebinde bulunan şirketlerden birine bağlı 15 Turkcell mağazası bulunuyor.

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Konkordato talebinde bulunan şirketler listesine, ünlü iş insanı Murat Dursun da katıldı. Uzun yıllar MOBİSAD başkanlığı yapan Dursun sahibi olduğu Alonet Bilgi Teknolojileri AŞ ve Kampanya Elektronik Cihazları Tic. AŞ için konkordato istedi.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada, iki şirket için 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de SMMM Hilmi Yaman Bilgin, Elektrik Elektronik Mühendisi Mustafa Kürşat Tezcan ve İcra İflas Hukuku uzmanı Mehmet Emin Öztaş’ı, konkordato komiseri olarak atadı.

Konkordato talep edilen Kampanya Elektronik AŞ’ye bağlı Türkiye genelinde bulunan 15 Turkcell İletişim Merkezi mağazası bulunuyor. Alonet Bilgi AŞ ise, telekom, finans, perakende başta olmak üzere, bir dizi sektöre hizmet veriyor.