Ünlü İngiliz şef Jamie Oliver iflas etti

Britanya’nın ünlü şeflerinden Jamie Oliver iflasını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin haberine göre restoranlarda çalışan 1300 kişi de işini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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Oliver, İtalyan mutfağı sunduğu restoranları için iflas koruma başvurusu sürecini yürütmesi için finansal danışmanlık şirketi KPMG’yi görevlendirdi.

Bu durumun kendisini derinden üzdüğünü belirten Oliver şu mesajı yayınladı: “Bu işe 10 yıla yakın süredir gönül koyan tüm çalışanlara ve tüm tedarikçilere teşekkür etmek isterim. Herkes için zor bir durum olduğunun farkındayım. Ayrıca, 10 yılı aşkın süredir bizi destekleyen müşterilerimize de teşekkür etmek isterim, sizlere hizmet etmek büyük bir zevkti.”

Oliver’ın Londra’daki iki önde gelen restoranı 2018’in başında iflas koruma başvurusunda bulunmuş ancak Oliver bir restoranı kurtarabilmişti.



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