Ünlü ‘Hermitage kedileri’ne Fransa’daki hayırseverden miras kaldı

Rusya’daki Hermitage Müzesi’nde yaşayan yaklaşık 50 kediye Fransa’da bir hayırseverden miras kaldı.

Fotoğraflar: Instagram

St. Petersburg kentindeki müzenin bodrumunda yaşayan kedilere müzenin koruyucusu gözüyle bakılıyor.

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Rus haber ajansı RIA Novosti’ye göre 1700’lerden beri müzde yaşayan kedilere dönemin hükümdarı Büyük Katerina sanat galerisinin koruyucusu statüsü verdi ve o zamandan beri kediler sıçanları müzeden uzak tutuyor.

Müze çalışanlarının ve gönüllülerin bakımını üstlendiği kediler bağışlarla hayatını sürdürüyor.

Müzenin direktörü Mikhail Piotrovsky adı açıklanmayan Fransız hayırseverin vasiyetinde kedilere az da olsa bir miktar para bırakmasının çok önemli olduğunu belirtti.