Ünlü ekonomist: Türkiye’de gerçek enflasyon yüzde 43, TÜİK güvenilir değil

Ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 43 olduğunu söyleyerek, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan hükümeti yıllık yüzde 20 enflasyon oranıyla sizi kandırmasın, TÜİK ölçümlemeleri güvenilir değil” dedi.

Fotoğraf: CNBC

#Turkey's annual inflation rate, measured accurately for 4/13/19, is 43%/yr. Don't be fooled by the #Erdogan gov't rate of 20%/yr. #TurkStat measurements are not to be trusted. pic.twitter.com/2eVVwXKEqC Reklam

— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) April 14, 2019

Johns Hopkins Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan ve Beyaz Saray’da Ronald Reagan döneminde ekonomik danışman olarak da çalışan Hanke, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin yıllık enflasyon oranının 13 Nisan 2019 tarihi itibariyle doğru ölçümlenmiş hali yıllık yüzde 43’tür. Erdoğan hükümetinin yıllık yüzde 20 demesine kanmayın. TÜİK ölçümlemeleri güvenilir değil.”

Hanke resmi enflasyon ile gerçek enflasyonu yansıttığı belirtilen bir grafik de paylaştı.

#Erdogan's $5 billion stimulus is too little, too late to help #Turkey's debt-ridden banks. Unless a currency board is installed, nothing will work with inflation at 40%/yr. & the pathetic, half-baked #lira as an anchor for the economy. @gauthiervillars https://t.co/t8TMAmQFhl Reklam April 15, 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’ne ilişkin bir paylaşım da yapan Hanke, pakette bankalara aktarılacak 5 milyar dolar (28 milyar lira) desteğin çok az olduğunu belirterek şunları söyledi: “Erdoğan’ın 5 milyar dolarlık teşviği, Türkiye’nin borç batağına saplanmış bankalarına yardım etmek için çok küçük ve çok geç bir hamledir. Bir para kurulu kurulmadıkça, ekonominin çıpası haline gelen yüzde 40 enflasyon & zavallı ve budala lirayla, hiçbir şey işe yaramaz.”