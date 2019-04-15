Ünlü ekonomist: Türkiye’de gerçek enflasyon yüzde 43, TÜİK güvenilir değil

Ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke, Türkiye’de gerçek enflasyonun yüzde 43 olduğunu söyleyerek, “(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan hükümeti yıllık yüzde 20 enflasyon oranıyla sizi kandırmasın, TÜİK ölçümlemeleri güvenilir değil” dedi.
Johns Hopkins Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan ve Beyaz Saray’da Ronald Reagan döneminde ekonomik danışman olarak da çalışan Hanke, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin yıllık enflasyon oranının 13 Nisan 2019 tarihi itibariyle doğru ölçümlenmiş hali yıllık yüzde 43’tür. Erdoğan hükümetinin yıllık yüzde 20 demesine kanmayın. TÜİK ölçümlemeleri güvenilir değil.”
Hanke resmi enflasyon ile gerçek enflasyonu yansıttığı belirtilen bir grafik de paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘reform paketi’ne ilişkin bir paylaşım da yapan Hanke, pakette bankalara aktarılacak 5 milyar dolar (28 milyar lira) desteğin çok az olduğunu belirterek şunları söyledi: “Erdoğan’ın 5 milyar dolarlık teşviği, Türkiye’nin borç batağına saplanmış bankalarına yardım etmek için çok küçük ve çok geç bir hamledir. Bir para kurulu kurulmadıkça, ekonominin çıpası haline gelen yüzde 40 enflasyon & zavallı ve budala lirayla, hiçbir şey işe yaramaz.”