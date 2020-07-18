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Yaramazlara biraz batar!

Ünlü boksör dönüyor: Mike Tyson, büyük beyaz köpekbalığına karşı

Boksun efsane isimlerinden Mike Tyson’ın büyük beyaz köpekbalığıyla dövüşeceği açıklandı.

Fotoğraflar: Reuters

Tyson ve büyük beyaz köpekbalığı 9 Ağustos’ta sualtında karşı karşıa gelecek.

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Belgesel kanalı Discovery Channel’ın ‘Köpekbalığı Haftası‘ kapsamında hazırladığı ‘Tyson vs. Jaws’ programının duyurusunu Twitter hesabından paylaştığı video ile yaptı.

Kanal, ünlü boks yorumcusu Micheal Buffer’ın sunacağı dövüşte Mike Tyson’ın dev köpekbalığını nakavt etmeye çalışacağını ve bütün bunların bilimsel araştırma için yapıldığını belirtti.

Büyük beyaz köpekbalığı dünyanın en büyük yırtıcı balığı olarak biliniyor. Boyları 6 metreye, ağırlıkları ise 2 tonun üstüne çıkabiliyor.

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